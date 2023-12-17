الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى ولادة في خان يونس

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، /الأحد/، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى "العودة"، وذلك بعد عدة أيام من حصاره وقصفه، وقامت باحتجاز وتعرية كوادره الطبية وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا.

ولفت القدرة إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت سراح الكوادر الطبية بعد أربع ساعات من الاستجواب في ظروف غير إنسانية.

وأضاف أنّ قوات الاحتلال أبقت مدير مستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وتابع القدرة: "نخشى أن تقدم قوات الاحتلال على تكرار سيناريو ما حدث في مستشفى كمال عدوان"، وطالب المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لحماية المستشفى وكوادره والموجودين فيه.

وفي السياق ذاته، استشهدت امرأة وأصيب عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الولادة في مستشفى ناصر بخان يونس.

بدوره، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش: "وجدنا جثامين شهداء وجرحى جرفتهم جرافة الاحتلال بين أكوام التراب في ساحة مستشفى كمال عدوان".

وطالب البرش بتحقيق دولي في الجريمة المركبة المتعمدة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى.

وأضاف: "تعرضنا لإطلاق نار من قناصة الاحتلال خلال عقد مؤتمرنا الصحفي بمستشفى كمال عدوان"، ولفت إلى أنّ مركز جباليا الطبي استقبل اليوم أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 مصابا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أنّ المنظمة تشعر بالفزع إزاء تدمير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام الماضية، وتابع بالقول: "نشعر بقلق بالغ على سلامة النازحين الذين يحتمون بمبنى مستشفى كمال عدوان".

وجدد التحذير من أنّ "النظام الصحي بغزة في حالة انهيار فعلي، وخسارة مستشفى آخر تشكل ضربة قاسية".



