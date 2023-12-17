فلسطين تصف اقتحام وزير إسرائيلي للضفة الغربية بـ إرهاب دولة مُنظم

MENAFN - Youm7) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، /الأحد/ بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش للضفة الغربية المحتلة وأراضي المواطنين التي أقيمت عليها مستوطنة "بسجوت" بالقرب من مدينة البيرة، وكذلك التصريحات والمواقف العنصرية الاستعمارية التي أطلقها، بما في ذلك الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية وكيل الاتهامات لها، في محاولة لإخفاء مخططاته وأيدلوجيته الظلامية الداعمة للاستيطان وغلاة المستوطنين الإرهابيين.

واعتبرت الوزارة -في بيان صحفي- هذا الاقتحام عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني يكشف أطماع ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تقوم على تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة والتنكيل بالمواطنين، كما أنه تشجيع علني لميليشيات المستعمرين المسلحة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وتغول اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في إرهاب الدولة المنظم.



