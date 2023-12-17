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إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية

12/17/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر،
بإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما ابلغت ذات المصادر، عن اصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول الى مكان الاصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة اصابته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشرت في احياء البلدة
وداهمت عددا من المنازل.








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