مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بدرس ومداهمات في عين يبرود برام الله

MENAFN - Youm7) اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرق رام الله.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.





كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود، شمال شرق رام الله، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.



