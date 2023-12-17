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الاحتلال يقتحم حوسان في بيت لحم.. وخارجية فلسطين تطلع فرنسا على أوضاع غزة

12/17/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان، غرب بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها .

من ناحية أخرى، أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأحد، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، وكذلك ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من انتهاكات مستمرة للاحتلال ومستعمريه.


وأكد الوزير المالكي، خلال لقائه الوزيرة كولونا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لجميع المواطنين في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه دون أي شروط أو قيود من الاحتلال، والعمل بشكل عاجل من أجل إعادة المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة لكي تتمكن المستشفيات من القيام بعملها وتعود محطات تحلية المياه والآبار للعمل، لكي يتمكن المواطنون من الحصول على مياه نظيفة.

وأضاف أنه في ظل استهداف الاحتلال لمعظم المستشفيات في قطاع غزة وإخراجها عن العمل، ومن بقي منها لا يمكنها القيام بواجباتها لافتقارها ليس فقط للكهرباء والوقود فقط، وإنما أيضا للمستلزمات الطبية، يجب العمل على حث جميع الدول لإنشاء مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة، خاصة في شماله، مثمنا في هذا الإطار موقف فرنسا بإقامة مستشفى ميداني من خلال السفينة التي وصلت مؤخرا.







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