البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تسبحة كيهك ليلة رأس السنة

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- Youm7) يترأس قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تسبحة كيهك فى ليلة رأس السنة 2023.
وتتوسط تسابيح السهرة الكيهكية كلمات للآباء الأساقفة المشاركين فى السهرة، وهم أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).
واختتمت بكلمة لقداسة البابا تلاها صلاة خاصة عميقة صلَّاها قداسته فى اللحظات الأخيرة من عام 2022 واللحظات الأولى من عام 2023.
ويشارك في صلوات التسبحة والقداس الذى تلاه، والتي تنتهى فى الساعات الأولى من العام الجديد، عدد من الأباء الكهنة والقمامسة والأساقفة.
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