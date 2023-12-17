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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تسبحة كيهك ليلة رأس السنة

12/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Youm7) يترأس قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تسبحة كيهك فى ليلة رأس السنة 2023.



وتتوسط تسابيح السهرة الكيهكية كلمات للآباء الأساقفة المشاركين فى السهرة، وهم أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).





واختتمت بكلمة لقداسة البابا تلاها صلاة خاصة عميقة صلَّاها قداسته فى اللحظات الأخيرة من عام 2022 واللحظات الأولى من عام 2023.





ويشارك في صلوات التسبحة والقداس الذى تلاه، والتي تنتهى فى الساعات الأولى من العام الجديد، عدد من الأباء الكهنة والقمامسة والأساقفة.
















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