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الأوقاف تكشف حصاد مديرية الوادى الوادى الجديد: افتتاح 17 مسجدا و175 قافلة دعوية

12/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الاوقاف عن إنجازات مديرية أوقاف الوادي الجديد في عام 2023م ، حيث تم افتتاح (17) مسجدًا منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(5) مساجد صيانة وتطويرًا و(5) مساجد تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).



كما أطلقت (175) قافلة دعوية و(26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي وأكثر من (124) مجالس إقراء وإفتاء وندوات علمية على مستوى الجمهورية وأكثر من (781) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت بواقع (3) لقاءات أسبوعيًا، (192) مسجدا تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، كما عقد ( 92 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) داخل المحافظة، كما عقد ( 22 ) ندوة تحت عنوان الآثار المدمرة للكسب الحرام.



كذلك عقد (49) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور ، بالاضافة الي توزيع (8) أطنان لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية و(10000) شنطة من السلع الغذائية.



وحققت مديرية أوقاف الوادي الجديد خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولًا : الإنجازات الدعوية

1.
القوافل الدعوية :

. سيرت مديرية أوقاف الوادي الجديد عدد (110) قافلة دعوية بالشباب والرياضة والإعلام والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات

. تم تسيير عدد (10) قوافل بالمناطق النائية الخارجة الداخلة الفرافرة، والمشتركة مع الأزهر عدد (3) قوافل .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

. تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية .

3.
مجالس الإقراء والندوات العلمية :

. تم تنفيذ عدد (56) مجلس إقراء وعدد ( 19) ندوة علمية على مستوى الجمهورية.

4.
مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (29) مجلس إفتاء وندوة إفتائية موزعة علي المساجد الكبرى بالمحافظة:

. عدد (20) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية.

5.
المنبر الثابت :

.
تم تنفيذ عدد (781) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (75) مساجد على مستوى المحافظة .

6.
الدروس المنهجية :


تم تنفيذ عدد ( 528 ) درس منهجي في أنحاء المحافظة.

7. البرنامج الصيفي :

. تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (193) مسجد على مستوى المحافظة، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد .

8.
الندوات المشتركة مع الإعلام :

تم تنفيذ أكثر من (30) ندوة مشتركة مع الإعلام.

. تم تنفيذ أكثر من (12) ندوة بالتعاون مع الجامعات المصرية والمدارس الحكومية

. تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع .



ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية أوقاف الوادي الجديد عدد (49) مقرأة خلال العام، على النحو التالي :

. مقارئ الأئمة : وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بإجمالي (676).

. مقارئ الأعضاء : وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بإجمالي (416).

. مقارئ الجمهور : وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة بإجمالي (1404).

. مكاتب التحفيظ عن بعد (161).

المسابقات القرآنية :

. تم تنفيذ مسابقة قرآنية تحت إشراف وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وقد تم صرف 250 ألف جنية للفائزين.



ثالثًا : في مجال عمارة المساجد



. في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا الربع الثاني من العام المالي الحالي (17) مسجد، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(5) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

. تم فرش (30) مسجدًا على مستوي المحافظة



في مجال البر وخدمة المجتمع

. تم توزيع عدد ( 8) أطنان لحوم أضاحي وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

. تم توزيع عدد ( 10000) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.
















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