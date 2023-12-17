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جامعة القاهرة الدولية تستعد للعام الجامعى الجديد بـ58 برنامجا.. تفاصيل

12/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت الدراسة بجامعة القاهرة الدولية ، التي تعد أول جامعة برامج في العالم وأول فرع دولي لجامعة حكومية في مصر، بالتعاون مع كبرى والهيئات الدولية والجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية للجامعات، وتمثل نقلة نوعية على مستوى التعليم كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج الدولية المشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، بالإضافة إلى برامج معتمدة دوليا وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه تم بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بـ 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا.



وأكد الدكتور محمد الخشت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سوف ترتفع العام القادم إلى 58 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء، حيث يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.


















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