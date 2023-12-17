ضخ 6 آلاف طبق بيض مائدة بمنافذ المجمعات فى القاهرة والجيزة.. اعرف الأسعار

(MENAFN
- Youm7) ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من أطباق بيض المائدة بمنافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم توفير ما يقرب من 6 آلاف طبق بيض بسعر 125 جنيها للكرتونة، بجانب توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 % .
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوفير كل المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد منها ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات .
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