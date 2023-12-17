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ضخ 6 آلاف طبق بيض مائدة بمنافذ المجمعات فى القاهرة والجيزة.. اعرف الأسعار

12/17/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Youm7) ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من أطباق بيض المائدة بمنافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم توفير ما يقرب من 6 آلاف طبق بيض بسعر 125 جنيها للكرتونة، بجانب توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 % .



على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوفير كل المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد منها ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات .












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