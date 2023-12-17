رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو)

MENAFN - Youm7) قالت وكالة رويترز للأنباء، إن حادث تصادم وقع بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي بايدن ، والسيدة الأولى جيل بايدن.

فيما قال الشاهد إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وتداول رواد موقع "إكس" فيديو مصور لمحيط الحادث وكتب مغرد: اصطدمت سيارة بجزء من موكب بايدن المتوقف الليلة في ويلمنجتون - اصطدمت للتو بسيارة دفع رباعي كانت قد أغلقت أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا.

وأضاف: "الظروف لم تكن واضحة، وحمل بايدن والسيدة الأولى سيارتهما وغادرا".



