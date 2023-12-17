رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو)

(MENAFN
- Youm7) قالت وكالة رويترز للأنباء، إن حادث تصادم وقع بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي بايدن ، والسيدة الأولى جيل بايدن.
فيما قال الشاهد إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.
وتداول رواد موقع "إكس" فيديو مصور لمحيط الحادث وكتب مغرد: اصطدمت سيارة بجزء من موكب بايدن المتوقف الليلة في ويلمنجتون - اصطدمت للتو بسيارة دفع رباعي كانت قد أغلقت أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا.
وأضاف: "الظروف لم تكن واضحة، وحمل بايدن والسيدة الأولى سيارتهما وغادرا".
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