Monday, 18 December 2023 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رويترز: حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكى وزوجته (فيديو)

12/17/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وكالة رويترز للأنباء، إن حادث تصادم وقع بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي بايدن ، والسيدة الأولى جيل بايدن.

فيما قال الشاهد إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بخير.

وتداول رواد موقع "إكس" فيديو مصور لمحيط الحادث وكتب مغرد: اصطدمت سيارة بجزء من موكب بايدن المتوقف الليلة في ويلمنجتون - اصطدمت للتو بسيارة دفع رباعي كانت قد أغلقت أحد الشوارع بينما كان بايدن يحضر حدثًا انتخابيًا.

وأضاف: "الظروف لم تكن واضحة، وحمل بايدن والسيدة الأولى سيارتهما وغادرا".








MENAFN17122023000132011024ID1107613303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث