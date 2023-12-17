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البيت الفلسطيني في النمسا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

12/17/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Youm7) دعا البيت الفلسطيني في النمسا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء معاناة آلاف المدنيين الأبرياء العزل الذين هُجّروا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة المستمر منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك في الأمسية التي أقامها البيت الفلسطيني في النمسا، مساء /الأحد/، بالتعاون مع اتحاد المرأة والأسرة المصرية والعربية، تحت عنوان "غزة في عيون المرأة العربية"، وذلك في إطار الأسبوع الثقافي "غزة تنادينا"، وتحت رعاية السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي.

من جانبه، قال عدنان أبو ناصر أحد قيادات البيت الفلسطيني ورئيس الملتقى الثقافي العربي: "إن الانحياز الأمريكي والبريطاني والألماني لن ينال من عزيمة وإصرار وصمود شعب غزة".

من ناحيتها، قالت آيات خليفة رئيس اتحاد المرأة والأسرة المصرية: "إننا نحيي صمود المرأة الفلسطينية الباسلة التي قدمت أبناءها شهداء من أجل تحرير فلسطين الغالية".

بدورها، قالت الإعلامية السورية هيفاء السيد طه: "إن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف إلى حين تحرير الأرض وبناء الدولة المستقلة"، مشيرة إلى أن "المرأة الفلسطينية قدمت تضحيات ثمينة، وتحملت أعباء جسيمة في مواجهة عدوان غاشم يصر على حرب إبادة جماعية وسط صمت دولي واسع".

قدمت الحفل أسماء علي عضو اتحاد المرأة التي دعت إلى وحدة الصف العربي خلف شعب فلسطين المناضل.








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