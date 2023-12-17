استطلاع.. معظم الناخبين الكنديين يطالبون باستقالة جستن ترودو

(MENAFN
- Youm7) أكد غالبية الكنديين أن الوقت قد حان لاستقالة رئيس الوزراء جستن ترودو، ولكن معظمهم لا يعتقدون أنه سيفعل ذلك، وفقا لاستطلاع رأي تم نشره ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.
ويعتقد أكثر من نصف الكنديين أنه سيكون هناك انتخابات في العام القادم، وأظهر استطلاع الرأي الجديد الذي أجرته شركة "إيبسوس" حصريًا لصالح شبكة "جلوبال نيوز" أن 69 في المئة من الكنديين يرون أنه يجب على ترودو الاستقالة كزعيم لليبراليين ورئيس وزراء. ويأتي هذا الاستنتاج بعد استطلاع أجرته "إيبسوس" لصالح "جلوبال نيوز" في الفترة بين 14 و17 نوفمبر، حيث اعتبر 72 في المئة من الكنديين الأمر نفسه، مما يشكل انخفاضا بثلاث نقاط في التوجهات الخاصة بترودو ولكن ضمن حدود الخطأ الاحتمالي للمسح.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيبسوس" داريل بريكر، إنهم قاموا بمتابعة الردود مع المشاركين حول سبب اعتقادهم بأن ترودو يجب أن يتنحى. وأوضح قائلاً إنه بينما يوجد بعض الأشخاص الذين لم يروق لهم رئيس الوزراء منذ البداية، فإن الأمور أصبحت أكثر إثارة عندما شارك الناخبون السابقون لليبراليين آراءهم.
ويقف ارتفاع التخضم وعدم قدرة الكنديين على تسديد ديون الرهن العقاري كأحد أكبر الأسباب لانتشار السخط بين الناخبين تجاه رئيس وزرائهم.
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