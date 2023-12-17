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استطلاع.. معظم الناخبين الكنديين يطالبون باستقالة جستن ترودو

12/17/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Youm7) أكد غالبية الكنديين أن الوقت قد حان لاستقالة رئيس الوزراء جستن ترودو، ولكن معظمهم لا يعتقدون أنه سيفعل ذلك، وفقا لاستطلاع رأي تم نشره ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

ويعتقد أكثر من نصف الكنديين أنه سيكون هناك انتخابات في العام القادم، وأظهر استطلاع الرأي الجديد الذي أجرته شركة "إيبسوس" حصريًا لصالح شبكة "جلوبال نيوز" أن 69 في المئة من الكنديين يرون أنه يجب على ترودو الاستقالة كزعيم لليبراليين ورئيس وزراء. ويأتي هذا الاستنتاج بعد استطلاع أجرته "إيبسوس" لصالح "جلوبال نيوز" في الفترة بين 14 و17 نوفمبر، حيث اعتبر 72 في المئة من الكنديين الأمر نفسه، مما يشكل انخفاضا بثلاث نقاط في التوجهات الخاصة بترودو ولكن ضمن حدود الخطأ الاحتمالي للمسح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيبسوس" داريل بريكر، إنهم قاموا بمتابعة الردود مع المشاركين حول سبب اعتقادهم بأن ترودو يجب أن يتنحى. وأوضح قائلاً إنه بينما يوجد بعض الأشخاص الذين لم يروق لهم رئيس الوزراء منذ البداية، فإن الأمور أصبحت أكثر إثارة عندما شارك الناخبون السابقون لليبراليين آراءهم.

ويقف ارتفاع التخضم وعدم قدرة الكنديين على تسديد ديون الرهن العقاري كأحد أكبر الأسباب لانتشار السخط بين الناخبين تجاه رئيس وزرائهم.








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