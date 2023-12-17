ماكرون يهنئ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات عقب تتويجه بطلا للعالم

وتوج منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بطلا للعالم بفوزه على نظيره النرويجي (31 – 28) في المباراة النهائية التي جرت اليوم في الدنمارك. وهذا اللقب هو الثالث لسيدات فرنسا لكرة اليد بعد تتويجهن عام 2003 و2017، وقدمت لاعبات فرنسا أداء رفيعا مكنهن من التغلب على النرويج في المباراة النهائية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.