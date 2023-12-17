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ماكرون يهنئ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات عقب تتويجه بطلا للعالم

12/17/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء /الأحد/ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بعد تتويجه بطلا للعالم بفوزه على نظيره النرويجي (31 – 28) في المباراة النهائية في الدنمارك خلال البطولة التي عقدت من 29 نوفمبر إلى 17 ديسمبر.

وقال ماكرون، في تغريدة على منصة "إكس": "فعلوها البطلات منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بطل العالم للمرة الثالثة! .. فخورون بكن".

وتوج منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بطلا للعالم بفوزه على نظيره النرويجي (31 – 28) في المباراة النهائية التي جرت اليوم في الدنمارك. وهذا اللقب هو الثالث لسيدات فرنسا لكرة اليد بعد تتويجهن عام 2003 و2017، وقدمت لاعبات فرنسا أداء رفيعا مكنهن من التغلب على النرويج في المباراة النهائية.








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