3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ13 بدورى المحترفين اليوم

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دورى القسم الثانى أ "المحترفين" بثلاث جولات قوية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد وبات لكل نقطة حسابها سواء في القمة أو القاع.

القناة – لافيينا

يستضيف القناة على ملعبه نظيره لافيينا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ، فأصحاب الأرض يحتلون المركز التاسع برصيد 17 نقطة ويعلمون قوة المنافس، ويرغبون في مواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على بترول أسيوط بهدفين نظيفين .

في المقابل يحاول لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة خطف الثلاث نقاط من أجل عدم الإبتعاد اكثر عن الصدارة خاصة بعد التعادل المفاجئ الذى حققه الفريق الجولة الماضية على ملعبه أمام اسوان بهدفين لمثليهما .

بترول أسيوط – أبو قير للأسمدة

في لقاء الجريحين يواجه بترول أسيوط نظيره أبو قير للأسمدة في مواجهة صعبة للفريقين ، فأصحاب الأرض خسروا اللقاء الماضى على ملعبهم بهدفين نظيفين أمام القناة وهو ما أدى لتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز السابع ، بينما يسعى أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين إلى محو الصورة السيئة بعد الخسارة الجولة الماضية أمام بتروجت بثلاثية مقابل هدف وهو ما أدى لتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة .

شبين – التعدين

يستضيف جمهورية شبين نظيره النصر للتعدين في لقاء الهروب من القاع ، فأبناء المنوفية تحسنت نتائجهم بعد التعاقد مع أبو العينين شحاته كمديرا فنيا الذى نجح في تحقيق التعادل أمام وادى دجلة والسكة الحديد في الجولتين الماضيتين ، ويسعى نينو لتحقيق الفوز الأول من أجل الإبتعاد اكثر عن منطقة الهبوط .

في المقابل يحاول النصر للتعدين التعبير عن أنفسهم بعد تغيير القيادة الفنية برحيل محمد شرف والتعاقد مع عطيه صابر من اجل اللحاق بالموقف وعدم الهبوط للقسم الثانى ب .











