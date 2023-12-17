مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية.. البداية أمام موزمبيق

MENAFN - Youm7) تعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية،ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

أسفرت

قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية

عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق

13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024

على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات فى المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا على النحو التالى..

الجولة الأولى:



مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024



الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

يذكر أنه

حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة،

وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع

ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال

التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

وتنص لوائح

بطولة أمم أفريقيا

على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

أمم أفريقيا 2023





وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في

كوت ديفوار

تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا





وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي..

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.















