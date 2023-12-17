محمد الشناوى أخطبوط الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم

MENAFN - Youm7) يحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الاهلىومنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ35، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية.

وإجمالا.. شارك محمد الشناوى مع الأهلى فى 280 مباراة بكل البطولات بإجمالى 25062 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى157 مباراة وتلقت شباكه 174 أهدافا، وشارك الشناوى فى 52 مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوي أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلي، منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.وحصد مع الأهلي 14 لقبا، بواقع 6 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب 3 ألقاب لكأس مصر، و3 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، و3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين في 2020 و2021.وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارةرغم خسارة الأهلي لقب دوري الأبطال في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.على الصعيد الدولي، شارك الشناوي أساسيا مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، إلى جانب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي بالمونديال، رغم خسارة الفراعنة بهدف نظيف.كما اختير كأفضل حارس في دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه مع المنتخب المصري.ويعد الشناوي أول حارس في تاريخ مصر يستطيع المشاركة في مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات إلى جانب الأولمبياد.