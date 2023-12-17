مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى سيدات الطائرة

(MENAFN
- Youm7) تقام على مدار اليومأ الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع وادى دجلة والاتحاد السكندرى مع دلفى والواى مع الشمس والصيد مع أصحاب الجياد على صعيد المجموعة الأولى.
بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، الزمالك مع الزهور و 6 أكتوبر مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و المقاولون مع هليوبوليس .
وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.
بينما شهدت المجموعة
الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.
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