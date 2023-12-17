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مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى سيدات الطائرة

12/17/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليومأ الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع وادى دجلة والاتحاد السكندرى مع دلفى والواى مع الشمس والصيد مع أصحاب الجياد على صعيد المجموعة الأولى.



بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، الزمالك مع الزهور و 6 أكتوبر مع سبورتنج و الطيران مع سموحة و المقاولون مع هليوبوليس .



وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.



بينما شهدت المجموعة
الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.












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