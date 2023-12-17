5 معلومات عن مباراة الأهلى وفلومينينسى البرازيلى اليوم الاثنين 18/ 12/ 2023

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى

1_ أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 77 مباراة، فاز فى 51 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 138 هدفاً وتلقت شباكه 43، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

2_فلومينينسى البرازيلى يتفوق على الأهلى فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية لفلومينيسى البرازيلى 107.60مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو.

3_ مواجهات الأهلى مع أندية البرازيلالتقي الأندية البرازيلية 5 مرات، خسر 4 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة فلومينينسي الليلة.البداية كانت في ديسمبر 2006، قدم الأهلي ملحمة أمام إنترناسيونالي الأمريكي، ولكنه خسر بثنائية مقابل هدف في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يتوّج إنترناسيونالي باللقب في النهاية على حساب برشلونة.وفي 2012 تأهل الأهلي إلى نصف النهائي ليواجه كورنثيانز البرازيلي بطل كوبا ليبارتادوريس، لكنه خسر بهدف نظيف، وتأهل كورنثيانز بهدف باولو جيريرو، ليلاقي تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، بينما يخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2\0.الانتصار الوحيد كان في 2020، كانت المباراة الوحيدة التي تمكن فيها الأهلي من تخطي فريق برازيلي بعد التعادل السلبي مع بالميراس، والفوز بركلات الترجيح 3\2 في مونديال قطر.في نسخة 2021، تكررت المواجهة بين الأهلي وبالميراس، وخسر الأهلي المواجهة بثنائية نظيفة، ليلة طرد أيمن اشرف، والتي مهدت الطريق للأهلي إلى البرونزية الثالثة، بعد الفوز على الهلال في مباراة المركز الثالث 2022، واجه فريق الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة المركز الثالث، وفاز بطل كوبا ليبارتدويس بـ4\2.4_الأكثر ظهوراً مع الأهلى فى المونديال





مثل الأهلي خلال مشاركاته السابقة في البطولة 75 لاعباً، ويتصدر وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة فى البطولة، حيث شارك كل منهم فى خمس نسخ من البطولة، يليهم عماد متعب ورامي ربيعة وحسين الشحات برصيد أربع مشاركات منها واحدة مع العين الإماراتي، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو يانج وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف برصيد ثلاث مشاركات لكل منهم، وهناك 22 لاعبا شارك كل منهم مرتين، منهم بيرسي تاو الذي شارك مرة مع صن داونز والثانية مع الأهلي.5_ جوائز كأس العالم للأندية





ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصلالفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.



