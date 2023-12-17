غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على جنوبي لبنان و(المقاومة) تقصف مواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 12 (كونا) -- أغارت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته معظم الأراضي المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت (المقاومة) مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية على بلدة (عيتا الشعب) ما أدى الى إصابة شخص وعلى (جبل بلاط) الواقعة بين (مارون الراس وعيترون) وبلدات (كفرحمام وميس الجبل والطيبة) وعلى منطقة (الاندولي) في خراج بلدة (ميس الجبل).
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة قصفت منطقة (الحافور) بين بلدتي (يارون ومارون الراس).
وذكرت أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية بلدات (مارون الراس وبليدا ومحيبيب واللبونة وعيترون ومجدل زون ورب ثلاثين).
وأشارت الى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا مناطق (خلة خشب وحوشين وميس الجبل وحولا).
من جهة أخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) بيانات متلاحقة أصدرتها (المقاومة) قالت فيها إن "مقاتليها" استهدفوا تجمعا آلليات وجنود الاحتلال في محيط (هونين) وفي (مزارع دوفيف) بالاسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
وأضافت الوكالة أن (المقاومة) استهدفت أيضا ثكنة (افيفيم) وقوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع (حانيتا) و"دشمة" في (بركة ريشا) ومجموعة من جنود الاحتلال في (حرش عداثر) بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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