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غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على جنوبي لبنان و(المقاومة) تقصف مواقعه

12/17/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 12 (كونا) -- أغارت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته معظم الأراضي المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت (المقاومة) مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية على بلدة (عيتا الشعب) ما أدى الى إصابة شخص وعلى (جبل بلاط) الواقعة بين (مارون الراس وعيترون) وبلدات (كفرحمام وميس الجبل والطيبة) وعلى منطقة (الاندولي) في خراج بلدة (ميس الجبل).
وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة قصفت منطقة (الحافور) بين بلدتي (يارون ومارون الراس).
وذكرت أن جيش الاحتلال قصف بقذائف المدفعية بلدات (مارون الراس وبليدا ومحيبيب واللبونة وعيترون ومجدل زون ورب ثلاثين).
وأشارت الى أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا مناطق (خلة خشب وحوشين وميس الجبل وحولا).
من جهة أخرى نقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) بيانات متلاحقة أصدرتها (المقاومة) قالت فيها إن "مقاتليها" استهدفوا تجمعا آلليات وجنود الاحتلال في محيط (هونين) وفي (مزارع دوفيف) بالاسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
وأضافت الوكالة أن (المقاومة) استهدفت أيضا ثكنة (افيفيم) وقوة عسكرية للاحتلال في محيط موقع (حانيتا) و"دشمة" في (بركة ريشا) ومجموعة من جنود الاحتلال في (حرش عداثر) بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تتواصل بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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