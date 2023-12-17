سفارات الكويت لدى المغرب والتشيك ورومانيا تفتح سجلات التعازي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت سفارات دولة الكويت لدى المغرب والتشيك ورومانيا فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.
ففي العاصمة المغربية الرباط فتحت سفارة الكويت لدى المغرب سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد.
ونعى سفير الكويت لدى المملكة المغربية عبد اللطيف اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سمو الأمير الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والانجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها خدمة لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية.
وتقدم اليحيا بخالص التعازي إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل صباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وذكر أن السفارة فتحت سجلا للتعازي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين في الحكومة والشخصيات من المجتمع المدني والسفراء والهيئات الدولية المعتمدة في المغرب توافدوا على السفارة لتقديم واجب العزاء ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها فقيدنا الكبير لدى المغرب قيادة وشعبا.
وفي العاصمة التشيكية براغ فتحت سفارة دولة الكويت سجل التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها بدأت اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام استقبال المعزين ويستقبلهم سفير الكويت لدى تشيك راشد الهاجري وأركان السفارة.
وفي العاصمة الرومانية بوخاريست فتحت سفارة دولة الكويت سجل التعازي بوفاة سمو أمير البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها بدأت من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام استقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل ويستقبلهم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري. (النهاية)
ف ك / ه س ص
MENAFN17122023000071011013ID1107613291
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.