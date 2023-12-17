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سفارات الكويت لدى المغرب والتشيك ورومانيا تفتح سجلات التعازي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/17/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت سفارات دولة الكويت لدى المغرب والتشيك ورومانيا فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.
ففي العاصمة المغربية الرباط فتحت سفارة الكويت لدى المغرب سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد.
ونعى سفير الكويت لدى المملكة المغربية عبد اللطيف اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سمو الأمير الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والانجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها خدمة لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية.
وتقدم اليحيا بخالص التعازي إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل صباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وذكر أن السفارة فتحت سجلا للتعازي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين في الحكومة والشخصيات من المجتمع المدني والسفراء والهيئات الدولية المعتمدة في المغرب توافدوا على السفارة لتقديم واجب العزاء ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها فقيدنا الكبير لدى المغرب قيادة وشعبا.
وفي العاصمة التشيكية براغ فتحت سفارة دولة الكويت سجل التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها بدأت اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام استقبال المعزين ويستقبلهم سفير الكويت لدى تشيك راشد الهاجري وأركان السفارة.
وفي العاصمة الرومانية بوخاريست فتحت سفارة دولة الكويت سجل التعازي بوفاة سمو أمير البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وأضافت السفارة في بيان لها أنها بدأت من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام استقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل ويستقبلهم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري. (النهاية)

ف ك / ه س ص



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