موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3127073 نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس يعربان عن بالغ الحزن لوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويقدما تعازيهما القلبية للكويت حكومة وشعبا.
3127108 الكويت - وصول ممثل الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معالي وزير الدفاع لويد جيمس أوستن والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
3127026 الكويت - خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه يتصدر عناوين كبريات الصحف الخليجية والعربية الصادرة اليوم الأحد.
3127057 الكويت - خبر وفاة وتشييع جثمان سمو أمير البلاد الراحل يحتل اهتمام وسائل الاعلام العالمية ما يعكس مكانة الكويت وسمو الأمير الراحل عالميا.
3127098 إسلام أباد - رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار يعلن أن اليوم الأحد هو يوم حداد في باكستان على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
3127058 الرياض - موسم الرياض يعلق حفلاته ثلاثة أيام لوفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
3127061 رام الله - استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار طيران الاحتلال الإسرائيلي في قصف للأحياء السكنية في قطاع غزة. (النهاية)
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