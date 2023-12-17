Monday, 18 December 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

12/17/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3127073 نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس يعربان عن بالغ الحزن لوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويقدما تعازيهما القلبية للكويت حكومة وشعبا.

3127108 الكويت - وصول ممثل الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معالي وزير الدفاع لويد جيمس أوستن والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

3127026 الكويت - خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه يتصدر عناوين كبريات الصحف الخليجية والعربية الصادرة اليوم الأحد.

3127057 الكويت - خبر وفاة وتشييع جثمان سمو أمير البلاد الراحل يحتل اهتمام وسائل الاعلام العالمية ما يعكس مكانة الكويت وسمو الأمير الراحل عالميا.

3127098 إسلام أباد - رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار يعلن أن اليوم الأحد هو يوم حداد في باكستان على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

3127058 الرياض - موسم الرياض يعلق حفلاته ثلاثة أيام لوفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


3127061 رام الله - استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار طيران الاحتلال الإسرائيلي في قصف للأحياء السكنية في قطاع غزة. (النهاية)

ه س ص



MENAFN17122023000071011013ID1107613290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث