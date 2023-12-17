الصحة العالمية: العدوان الإسرائيلي أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 كانون الأول (بترا)- أعربت منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية عن شعورها "بالفزع إزاء التدمير الفعلي لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعله غير صالح للعمل، وأدى إلى وفاة حوالي 8 مرضى".

وقال المدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في تصريح على منصة (إكس) "إن العديد من أفراد الطواقم الطبية احتجزوا، وتسعى المنظمة وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وأضاف "علمنا أن العديد من المرضى اضطروا إلى الإخلاء الذاتي ما يعرض صحتهم وسلامتهم لخطر كبير، مع عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنشأة، مشيرا إلى وفاة العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 سنوات".

وأعرب غيبرييسوس عن شعوره "بقلق بالغ على سلامة النازحين الذين يحتمون في مبنى المستشفى" مضيفا "لقد كان النظام الصحي في غزة في حالة انهيار بالفعل، كما أن خسارة مستشفى آخر يعمل بشكل محدود يشكل ضربة قاسية".

وشدد على ضرورة "أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى"، مطالبا بوقف إطلاق النار الآن.

-- (بترا)

م د/ف ج

18/12/2023 06:29:26

