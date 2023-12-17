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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس

12/17/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)-تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 5 وفي مناطق السهول 18 - 6, وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
18/12/2023 06:25:15

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