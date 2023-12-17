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أجمل أغانى فيروز مع فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا.. الثلاثاء المقبل

12/17/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تحيي فرقة عبد الحليم نويرة التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا بعنوان "أجمل أغاني فيروز" وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المايسترو أحمد عامر.



ويشارك في الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم الفنانة كنزى، والفنانة أجفان، والفنانة بسملة كمال، والفنانة فرح الموجي، والفنانة أميرة أحمد، والفنانة نهاد فتحي، والفنانة آيات فارق، ومن المفترض أن يقدموا خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني فيروز التي يعشقها الجمهور.



يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.



وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.
















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