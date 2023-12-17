Monday, 18 December 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسرحية رحلة حنظلة على مسرح نهاد صليحة.. 20 و21 ديسمبر

12/17/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية "رحلة حنظلة " للكاتب الكبير سعد الله ونوس ولفريق قسم المسرح بالإسكندرية، على مسرح "نهاد صليحة" التابع لأكاديمية الفنون، يوم الأربعاء والخميس القادمين الموافقين 20 و21 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.



وتدور قصة المسرحية حول القيود الفكرية التي تعاني منها المجتمعات، حيث إنها تجسد الواقع الذي يعيش فيه المجتمعات العربية، حيث يحدث لبطل المسرحية "حنظلة" عدة مصائب، ما يدفعه لتطوير نظرته وفهمه لدوره كفرد في المجتمع، ويتخلل المسرحية بعض المشاهد الكوميدية.



مسرحية رحلة حنظلة بطولة كل من الفنان كريم عبده، سيف مرعي، ندا جمال، إسلام بونزي، مروان محمود، ديكور دنيا عزيز، مكياج وملابس مارينا عادل، إضاءة أحمد طارق، المخرجين المنفذين يوسف جيكا، عبد الرحمن هريدي، إعداد موسيقي محمد ابراهيم دراماتورج أشرف علي، إخراج مروان محمود.



وكانت قد عرضت المسرحية من قبل بمهرجان إسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر وكانت المسرحية السكندرية الوحيدة التي تعرض بالمهرجان ، كما تم عرضها بمهرجان قسم المسرح بالإسكندرية.
















MENAFN17122023000132011024ID1107613285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث