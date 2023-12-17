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2 مليون دولار إضافية لفيلم ريدلى سكوت Napoleon عالميا

12/17/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) زادت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon ، بحوالى 2 مليون دولار فى خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 173 مليونًا و402 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 55 مليونا و440 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و117 مليونا و962 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.








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