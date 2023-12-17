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ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا.. اليوم

12/17/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أدوار مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي ولد في 18 ديسمبر 1960 في محافظة الإسكندرية، تميز بالأعمال الكوميدية التي يتذكرها دائما جمهوره ومحبوه، واستطاع أن يكون أحد نجومها الكبار الذين رسموا البسمة على وجوه جمهورهم.

تخرج طلعت زكريا في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" عام 1982 من إعداد الشاعر أمل دنقل.

قدم طلعت زكريا خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

في سبتمبر 2007، أُصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها بعد فترة كبيرة ليحقق نجاحا كبيرا بفيلمه الشهير "طباخ الرئيس".

وتعرض طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.








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