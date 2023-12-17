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استئناف ملتقي نوادي المسرح علي مسرح السامر .. أول يناير

12/17/2023 11:23:56 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف ملتقي نوادي المسرح الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضه على مسرح السامر بالعجوزة أول شهر يناير القادم ، بعد توقفه بسبب حالة الحداد التي أقرتها وزارة الثقافة لوفاة أمير الكويت، حيث كان قد بدأ عروضه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، ويشارك في الملتقى أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة الـ 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ، والفنان شاذلي فرح وكيل عام إدارة المسرح.



وخلال الملتقي ستقدم فرقة الأنفوشي عرض"أحفاد دافنشي" تأليف چان چينيه، دراماتورج وإخراج محمد بهجت، وحصل أيضا على 3 جوائز في المهرجان وهي جائزة أفضل ديكور، أفضل ممثلة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، كما ستقدم فرقة الإسماعيلية عرضها المسرحى "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني، سينوغرافيا وإخراج محمد سالم، وهو العمل المسرحي الفائز بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وأفضل إخراج.



وستقدم فرقة طنطا العرض المسرحي "رصد خان"، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي بالمهرجان، هذا بالإضافة إلى شهادة تقدير كأفضل ماكياچ ، كما ستقدم فرقة كفر الشيخ المسرحية عرض "فتوات بولاق" وهو مأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا "للأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج أحمد عمارة، وحصل بالمهرجان الختامي على جائزتي أفضل ممثل وأفضل أداء جماعي.
















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