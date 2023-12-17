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استفيدى من زيت النعناع واعرفى إزاى تستخدميه لشعرك

12/17/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Youm7) لنمو الشعر وكثافته وترطيبه ينصح دائمًا باستخدام الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والخصائص التي تعزز نمو الشعر وقوته، ويعتبر زيت النعناع من أقوى زيوت الشعر المهمة لشعرك، وحسب ما ذكره موقع
womenshealthmag
يحتوى النعناع على مكون له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس للمساعدة في تحفيز نمو الشعر.

وهناك بعض الفوائد لاستخدام زيت النعناع على شعرك وهى:



نمو الشعر

يسبب توسع الأوعية الدموية، لذا فإن تمدد الأوعية الدموية وجلب المزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر يمكن أن يساعد في نموه.

خصائص مضادة للالتهابات

من المعروف أنه مهدئ لفروة الرأس وقد يساعد في تقليل أي حكة أو احمرار، وقد يكون مفيدًا لأولئك الذين يتعاملون مع قشرة الرأس نتيجة لما يعرف بالتهاب الجلد الدهني.

خصائص مضادة للبكتيريا

زيت النعناع يتمتع بخصائص مضادة للبكتريا مما يجعله مثالي في الحفاظ على فروة رأسك نظيفة وآمنة.

كيفية استخدام زيت النعناع للشعر


يعد استخدام زيت النعناع آمنًا لجميع أنواع الشعر، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تجربتها أولا، يجب عليك تخفيفه، و يمكن تخفيفه في زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوجا.

في حالة استخدامه مع زيت ناقل

امزجي قطرة أو قطرتين مع زيت ناقل، ثم ضعيه على فروة الرأس. اتركيه كقناع لفروة الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو حتى كعلاج طوال الليل.

إذا كنت تستخدمه مع الشامبو الخاص بك

خذ كمية عادية من الشامبو، ثم أضف قطرة أو قطرتين من زيت النعناع واخلطه، ثم ضعه مباشرة على فروة الرأس، وليس الشعر الفعلي، إن المكان الذي ستمنحك فيه الفوائد هو عندما يكون على اتصال بفروة الرأس" قومي بتدليكه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه بالمياه.








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