استفيدى من زيت النعناع واعرفى إزاى تستخدميه لشعرك

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- Youm7) لنمو الشعر وكثافته وترطيبه ينصح دائمًا باستخدام الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والخصائص التي تعزز نمو الشعر وقوته، ويعتبر زيت النعناع من أقوى زيوت الشعر المهمة لشعرك، وحسب ما ذكره موقع
womenshealthmag
يحتوى النعناع على مكون له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس للمساعدة في تحفيز نمو الشعر.
وهناك بعض الفوائد لاستخدام زيت النعناع على شعرك وهى:
نمو الشعر
يسبب توسع الأوعية الدموية، لذا فإن تمدد الأوعية الدموية وجلب المزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر يمكن أن يساعد في نموه.
خصائص مضادة للالتهابات
من المعروف أنه مهدئ لفروة الرأس وقد يساعد في تقليل أي حكة أو احمرار، وقد يكون مفيدًا لأولئك الذين يتعاملون مع قشرة الرأس نتيجة لما يعرف بالتهاب الجلد الدهني.
خصائص مضادة للبكتيريا
زيت النعناع يتمتع بخصائص مضادة للبكتريا مما يجعله مثالي في الحفاظ على فروة رأسك نظيفة وآمنة.
كيفية استخدام زيت النعناع للشعر
يعد استخدام زيت النعناع آمنًا لجميع أنواع الشعر، ولكن لا تزال هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تجربتها أولا، يجب عليك تخفيفه، و يمكن تخفيفه في زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوجا.
في حالة استخدامه مع زيت ناقل
امزجي قطرة أو قطرتين مع زيت ناقل، ثم ضعيه على فروة الرأس. اتركيه كقناع لفروة الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو حتى كعلاج طوال الليل.
إذا كنت تستخدمه مع الشامبو الخاص بك
خذ كمية عادية من الشامبو، ثم أضف قطرة أو قطرتين من زيت النعناع واخلطه، ثم ضعه مباشرة على فروة الرأس، وليس الشعر الفعلي، إن المكان الذي ستمنحك فيه الفوائد هو عندما يكون على اتصال بفروة الرأس" قومي بتدليكه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه بالمياه.
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