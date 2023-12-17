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3 تقنيات يابانية هتساعدك لو بتعاني من الأوفر ثينكنج

12/17/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يقتحم التفكير الزائد عقلنا، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حياتنا اليومية وصحتنا العقلية. ولحسن الحظ، توجد تقنيات يابانية قديمة تساعد في وقف التفكير الزائد واستعادة السلام الداخلي. في هذا التقرير، نلقي نظرة على 3 من هذه التقنيات اليابانية الفعالة للتغلب على التفكير الزائد رصدها موقع "timesofindia". تقنية "شوغاناي" (Shoganai) تعني هذه التقنية "لا يمكن أن يتم مساعدته". وهي ليست استسلامًا، بل قبولًا واعيًا لما هو خارج نطاق سيطرتنا. عندما ندرك أن التفكير الزائد لن يغير أحداث الماضي أو يسيطر على نتائج المستقبل، تبدأ قبضة العقل التخفيف. يمكننا تحويل تركيزنا من التساؤلات المستمرة إلى ما يمكننا التأثير عليه، مثل اللحظة الحالية وأفعالنا ومواقفنا. تقنية "شيرين-يوكو" (Shirin-yoku) هذه التقنية تعني "الاستحمام في الغابة". تسمح لنا بفصل أنفسنا عن الضجيج الرقمي وإعادة الاتصال بطاقة الطبيعة الأرضية. تشير الدراسات إلى أن قضاء الوقت بين الأشجار يقلل من هرمونات الإجهاد ويعزز المزاج، مما يؤدي إلى تفكير أكثر هدوءًا. جرب التجول في الحديقة، و استنشق الهواء النقي، واسمح لأوراق الأشجار المتحركة أن تهمس السكينة في عقلك. تقنية "نينبوتسو" (Nenbutsu) تتمثل هذه التقنية في ترديد كلمة بسيطة مثل "أوم" أو "ناماستي"، حيث يتم تكرارها بشكل منتظم. تعمل الأصوات المتكررة كموجة لطيفة، تغسل الأفكار الثاقبة وتركز الانتباه على اللحظة الحالية. سواء كانت ترددًا بصوت مرتفع أو صامت، فإن "نينبوتسو" توفر ممرًا تأمليًا نحو السلام الداخلي والهدوء العقلي.








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