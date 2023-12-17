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الرقابة المالية: تعديل صندوق تأمين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا

12/17/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3080 لسنة 2023، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا.
ونص القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على:
وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 لتصل إلى 54.9 مليار جنيه، مقابل 42.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 مقابل 19.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 25%.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.














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