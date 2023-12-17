تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال نوفمبر 2023

(MENAFN
- Youm7) احتلت ماركة " نيسان " المركز الأول في سيارات الملاكي الأعلي ترخيصا وتأمينا خلال شهر نوفمبر 2023 بواقع 954 سيارة .
وجاء في المركز الثاني ماركة " شيرى " بواقع 911 سيارة ، وفي المركز الثالث ماركة " مرسيدس " بواقع 873 ، والمركز الرابع ماركة " كيا " بواقع 842سيارة ، وفي المركز الخامس ماركة " إم جى " بواقع 816 سيارة .
يذكر ان شهر نوفمبر قد سجل ترخيص (زيرو ومستعمل) 416550مركبة ، وجاء من بينها 333مركبة تعمل بالكهرباء ، و 291509تعمل بالبنزين ، و103068 تعمل بالسولار ، و 10534 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي .
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