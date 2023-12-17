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ننشر نسب المكون المحلى بمفاعلات الضبعة النووية تصل لـ35% فى 2031

12/17/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) تحرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجدد على توطين الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء بشكل عام و تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة النووية بشكل خاص ، لذلك اشترطت مصر فى اتفاقها مع روسيا لتنفيذ مشروع الضبعة أن يتم تحديد نسبة المكون المحلى بالمفاعلات الأربعة بقدرة 4800 ميجا وات ، وهى كالاتى.







1- أن تصل نسبة المكون المحلى عند تشغيل المفاعل الأول
فى 2028 ما بين 20 إلى 25% و نفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني فى 2029.



2- أن تصل نسبة المكون المحلى بالمفاعل الثالث فى 2030 و
المفاعل الرابع فى 2031 إلى 35%.



3-
تكون 35%
من الانشاءات محلية



4-
نسبة 25% من مكونات ومعدات المحطة محلية.



5- نسبة 5% من التصميمات ستكون مصرية .



6- أن نصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%.



الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة.



وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1200 ميجا وات
لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 1200+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر 2015 والتى تم توقيعها بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.




















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