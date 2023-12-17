الناشرين المصريين يقرر شحن كتب دور النشر المشاركة لمعرض سوهاج مجانا

(MENAFN
- Youm7) قرر اتحاد الناشرين المصرين، شحن مرتجع الكتب الخاصة بأصحاب دور النشر المشاركة في معرض سوهاج للكتاب الذى أقيم في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، من سوهاج إلى القاهرة مجانًا بواقع 10 كرتونة لكل 12 متر، وذلك فى إطار دعم الاتحاد لدور النشر.
وقد احتوى معرض سوهاج للكتاب على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، قدمها 22 دار نشر مشاركة في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ليخدم جميع الفئات العمرية، واستمر لمدة 11 يوم في الفترة من 3 وحتى 18 ديسمبر الحالى، وقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.
ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات صحفية له، على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وأشار الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، إلى أن اختيار وزارة الثقافة لنادى المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادى المحليات فى الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، والنادي مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.
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