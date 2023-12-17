الناشرين المصريين يقرر شحن كتب دور النشر المشاركة لمعرض سوهاج مجانا

MENAFN - Youm7) قرر اتحاد الناشرين المصرين، شحن مرتجع الكتب الخاصة بأصحاب دور النشر المشاركة في معرض سوهاج للكتاب الذى أقيم في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، من سوهاج إلى القاهرة مجانًا بواقع 10 كرتونة لكل 12 متر، وذلك فى إطار دعم الاتحاد لدور النشر.

‏وقد احتوى معرض سوهاج للكتاب على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، قدمها 22 دار نشر مشاركة في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ليخدم جميع الفئات العمرية، واستمر لمدة 11 يوم في الفترة من 3 وحتى 18 ديسمبر الحالى، وقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات صحفية له، على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، إلى أن اختيار وزارة الثقافة لنادى المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادى المحليات فى الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، والنادي مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.



