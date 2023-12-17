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فلافيلو الفنان مجموعة قصصية لـ أمانى الجندى عن ثقافة الطفل

12/17/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المركز القومى لثقافة الطف ، برئاسة محمد عبد الناصف، مجموعة قصصية، تضم قصتين وهما الغابة البيضاء، والفيل فلافيلو، من تأليف الدكتور أماني الجندي، رسوم الفنانة رحاب جمال الدين.











وتدور أحداث القصتين في الغابة، ففي الغابة البيضاء نجد الحيوانات تضع قانونا لمن يحكمها، بعض الحيوانات انشغلت بأمور غير إدارة الغابة وتركتها من غير إصلاح إلا حيوان واحد، تُرى من هو؟!



وفي القصة الثانية، نجد الفيل برسم في كل مكان في الغابة ويعلق لوحاته بشكل عشوائي وغير جميل، تأخذ الحيوانات اللوحات كلها وتبدأ عمل شيئ ما يحزن الفيل أولاً ثم يفرح بعد ذلك، تُرى ما الذي أحزن الفيل ثم أفرحه ؟!




وكان المركز القومى لثقافة الطفل،قد اصدر مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ذكاء ابن الملك"، من تأليف فرج مجاهد، ورسوم الدكتور ناصر حامد.

نكتشف في قصة (اعترافات) الدور المهم لكل من المعلم والفلاح والجندي، وما أروعهم وهم متعاونون أما قصة "ذكاء ابن الملك" فتسلط الضوء على الصغير الذي يفكر ويتدبر الأمر قبل أن يقول شيئًا.
















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