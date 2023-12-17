فلافيلو الفنان مجموعة قصصية لـ أمانى الجندى عن ثقافة الطفل

(MENAFN
- Youm7) أصدر المركز القومى لثقافة الطف ، برئاسة محمد عبد الناصف، مجموعة قصصية، تضم قصتين وهما الغابة البيضاء، والفيل فلافيلو، من تأليف الدكتور أماني الجندي، رسوم الفنانة رحاب جمال الدين.
وتدور أحداث القصتين في الغابة، ففي الغابة البيضاء نجد الحيوانات تضع قانونا لمن يحكمها، بعض الحيوانات انشغلت بأمور غير إدارة الغابة وتركتها من غير إصلاح إلا حيوان واحد، تُرى من هو؟!
وفي القصة الثانية، نجد الفيل برسم في كل مكان في الغابة ويعلق لوحاته بشكل عشوائي وغير جميل، تأخذ الحيوانات اللوحات كلها وتبدأ عمل شيئ ما يحزن الفيل أولاً ثم يفرح بعد ذلك، تُرى ما الذي أحزن الفيل ثم أفرحه ؟!
وكان المركز القومى لثقافة الطفل،قد اصدر مجموعة قصصية للأطفال بعنوان "ذكاء ابن الملك"، من تأليف فرج مجاهد، ورسوم الدكتور ناصر حامد.
نكتشف في قصة (اعترافات) الدور المهم لكل من المعلم والفلاح والجندي، وما أروعهم وهم متعاونون أما قصة "ذكاء ابن الملك" فتسلط الضوء على الصغير الذي يفكر ويتدبر الأمر قبل أن يقول شيئًا.
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