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صلاح وميسى ورونالدو وبنزيما داخل كتاب حقائق مشاهير كرة القدم

12/17/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار فنون للنشر والتوزيع، كتاب "حقائق حول مشاهير كرة القدم"، للكاتب مصطفى نصر الدين، ومن المقرر أن يشارك فى الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ، المقرر انطلاقه يناير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.


غلاف الكتاب

يتناول الكتاب العديد من الحكايات حول بعض مشاهير كرة القدم خلال السنوات العشر الأخيرة، ويكشف عن بعض الأسرار الخاصة بهم سواء على المستطيل الأخضر أو خارجه.

ومن بين الأسماء التي يتناولها الكتاب ومازالوا داخل المستطيل الأخضر حتى يومنا هذا "بنزيما، محمد صلاح، رونالدو، ميسي" وغيرهم الكثير، ويدور الكتاب حول ما قدمه هؤلاء النجوم من إبداع في كرة القدم، ونجاحات سجلها التاريخ الكروي بحروف من نور.

يذكر أن الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة، وتقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.







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