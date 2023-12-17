فلسطين فى القلب أمسية شعرية بمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

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- Youm7) يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين فى القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الحاليـ فى تمام الساعة السابعة مساء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.
يتضمن برنامج الأمسية إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".
كما تتضمن الأمسية مجموعة متميزة من الأغانى التراثية غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".
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