فلسطين فى القلب أمسية شعرية بمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

MENAFN - Youm7) يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين فى القلب" تحييها فرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الحاليـ فى تمام الساعة السابعة مساء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.







يتضمن برنامج الأمسية إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

كما تتضمن الأمسية مجموعة متميزة من الأغانى التراثية غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".