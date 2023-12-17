بيع جرة كانوبية من الفخار فى مزاد عالمى بلندن.. تخيل سعرها

(MENAFN
- Youm7) طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، للبيع، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"، ومن بين القطع الأثرية التي عرضت للبيع، "غطاء جرة كانوبية من الفخار المصري
وثلاثة تماثيل أوشابتى من الخزف المصرى" يقدر ثمنه بـ 2,816 جنيه إسترلينى.
الجرة
ومن بين القطع الاثرية المعروضة أيضا للبيع،
تمثال مصري مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"
ويأتي التمثال وإيزيس جالسة على العرش، وقدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.
وتعتبر إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وذكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة (2686-2181 ق.م) كإحدى الشخصيات الرئيسة في أسطورة أوزوريس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس، كما أنجبت وريثه حورس وقامت بحمايته.
وكان يُعتقد أن إيزيس ترشد الموتى إلى الحياة الآخرة كما ساعدت أوزوريس وكانت تُعتبر الأم الإلهية للفرعون إذ كان يُشبّه بابنها حورس وتمثلت مساعدتها الأمومية في تعويذة الشفاء لمساعدة عامة الشعب، وقد لعبت إيزيس دورًا صغيرًا في الترانيم الملكية وفي شعائر وطقوس المعابد، إلَّا إنَّها كانت أكثر أهمية في طقوس الدفن وفي النصوص السحرية.
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