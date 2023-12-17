تحديث جديد لتطبيق متجر Google Play يزيل شريط البحث لبعض المستخدمين

MENAFN - Youm7) أطلقت Google مؤخرًا تحديثًا جديدًا لمتجر Play، ومن خلال هذا التحديث، يقال إن عملاق التكنولوجيا يختبر تصميمًا جديدًا لمنصة قائمة التطبيقات الرسمية الخاصة به، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع 9to5Google، فقد أثر التحديث الأخير على بعض المستخدمين، حيث يدعي التقرير أن بعض المستخدمين اشتكوا من أنهم يفقدون شريط البحث تمامًا، وهذا لا يترك لهم أي طريقة تقريبًا للبحث عن تطبيقات معينة. جوجل تختبر تصميمًا جديدًا لمتجر Play

لا يمر متجر Google Play غالبًا بتغييرات كبيرة، ومع أحدث تغييرات التصميم، أضافت Google Material You لتغيير المظهر العام للتطبيق ليناسب الإصدار الحالي من Android، ومنذ ذلك الحين، ظل تطبيق Android المهم كما هو.

وفقًا للتقرير، تختبر جوجل الآن إعادة تصميم أخرى للتطبيق، حيث تم تعيين هذا التغيير لإحضار علامة تبويب جديدة في الأسفل وفي هذه العملية تمت إزالة شريط البحث، ويشير التقرير إلى أن هذا التغيير قد لوحظ لأول مرة في بداية ديسمبر.واشتكى أحد مستخدمي Pixel Fold من أن متجر Play الخاص به يبدو مختلفًا بعض الشيء وأن شريط البحث مفقود، وأظهر التطبيق ثلاث علامات تبويب رئيسية في الأسفل: الألعاب والتطبيقات والكتب، ومع ذلك، كان هذا الإصدار من التطبيق يفتقد علامة التبويب "العروض".وقال المستخدمون إن الطريقة الوحيدة للبحث عن تطبيق ما هي النقر على أحد التطبيقات المقترحة من علامة التبويب الرئيسية واستخدام رمز البحث الذي ظهر على الصفحة، ولاحظ مستخدمون آخرون أيضًا مشكلة مماثلة.كما شارك مستخدم X يُدعى AssembleDebug منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي يتضمن لقطات شاشة أظهرت تطبيق Play Store بدون شريط بحث وتصميمًا جديدًا تمامًا للتطبيق، وتحتوي قائمة الصفحة على علامة تبويب بحث إضافية بينما تعرض الصفحة الجديدة مصطلحات البحث المقترحة في البطاقات الموضوعة في الشبكة، كما أن شريط البحث مفقود أيضًا من صفحات التطبيقات والألعاب، ولكن في هذا الإصدار، يكون الشريط مرئيًا في علامة التبويب "بحث".