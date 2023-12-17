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دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد أبل بسبب رسوم Apple Pay

12/17/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Youm7) اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة آبل بقبول شكل من أشكال الرشوة من اثنان من شركات الدفع الرقمي الأمريكية الشهيرة لضمان هيمنتها على خدمات بطاقات الدفع في نقاط البيع لمعاملات Apple Pay وفقًا لرويترز، ونتيجة لذلك تقول الدعوى إن التجار أجبروا على دفع رسوم أعلى.



وتم رفع دعوى قضائية ضد أبل من قبل شرك في إلينوي نيابة عن "جميع التجار في الولايات المتحدة الذين قبلوا Apple Pay كوسيلة للدفع في نقطة البيع الفعلية".



ووفقًا للشكوى، أبرمت شركة Apple اتفاقية مع اثنان من شركات الدفع الرقمي الأمريكية ألغت أي حافز لها لتطوير شبكة دفع معاملات نقاط البيع المنافسة الخاصة بها أو السماح لشركات أخرى بالاستفادة من وظيفة NFC "الضغط للدفع" الخاصة بـ iPhone، مع تطبيقات محفظة الطرف الثالث على أجهزة iPhone، ويعد تطبيق المحفظة الخاص بشركة Apple هو الخيار الوحيد، وتقول الدعوى إن كل هذا أدى إلى تضخم الرسوم التجارية.



وتم اتهام شركة Apple بالسلوك المناهض للمنافسة مع Apple Pay في الماضي بسبب كيفية منع وصول طرف ثالث إلى تقنية الدفع غير التلامسية الخاصة بها، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت رويترز أن شركة آبل قد تفتح إمكانية الوصول إلى NFC فى الاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامة فى قضية مستمرة منذ عام 2020.












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