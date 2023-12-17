كيف تخطط أبل لعرض Vision Pro فى متاجر البيع بالتجزئة؟

MENAFN - Youm7) مع اقتراب أوائل عام 2024، يقترب أيضًا تاريخ إطلاق أول جهاز يمكن ارتداؤه على الرأس من Apple، وهو Apple Vision Pro، وعدت شركة Apple بأن سماعات الرأس ستصدر في الأشهر الأولى من العام، وتشير الشائعات الحالية إلى أننا قد نراها قبل شهر مارس، وفقاً لموقع macrumors.

مع اقتراب الإصدار سريعًا، تستعد شركة Apple لتقديم



Vision Pro في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في الولايات المتحدة، واستنادًا إلى صور التصميم، تقوم Apple بإعداد حامل أنيق لسماعات الرأس، مع ضبط الحامل ليتوافق مع شاشات منتجات Apple الأخرى.

سيحمل الحامل المنحني جهاز Vision Pro في الهواء، مما يسهل رؤية الشاشة وعصابة الرأس والمكونات الأخرى من جميع الزوايا.

سيتم توصيل سماعات الرأس Vision Pro بالبطارية المصاحبة، والتي سيتم تخزينها أسفل سماعة الرأس في الجزء السفلي من الحامل، لن تحاول شركة Apple إخفاء حزمة البطارية بأي شكل من الأشكال، بناءً على الصور، وسيتم وضع حوامل Vision Pro على حصيرة، مع سماعتين لكل حصيرة.

تقوم Apple بإعداد مناطق مخصصة لجميع منتجاتها، لذلك يمكننا أن نتوقع نفس المعاملة مع Vision Pro، سيكون لدى متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية مناطق عملية حيث يمكن للعملاء اختبار سماعات الرأس، ولكن المتاجر التي ليست من الشركات الرائدة سيكون لديها سماعة رأس واحدة أو اثنتين فقط وليس من الواضح ما إذا كانت ستقدم عروضًا توضيحية.

ستقوم Apple بإحضار موظفي البيع بالتجزئة إلى كوبرتينو في يناير لتدريبهم على كيفية إعداد متاجرهم لجهاز Vision Pro وكيفية بيع الجهاز للعملاء، ويعد Vision Pro أكثر أجهزة Apple

تعقيدًا حتى الآن، حيث يتطلب الأمر عصابات رأس مثبتة وأختام ضوئية للعمل بشكل صحيح، وسيحتاج بعض العملاء إلى عدسات طبية مخصصة.

هناك عدد متزايد من العلامات التي تشير إلى أنه سيُطلب من العملاء زيارة أحد مواقع البيع بالتجزئة لشركة Apple من أجل شراء سماعة رأس Vision Pro وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ستتلقى شركة Apple الطلبات عبر الإنترنت، ولكن يبدو أنه سيتم دفع العملاء إلى الاستلام من المتجر حتى يتمكن موظف Apple من توفير عصابة الرأس المناسبة وختم الضوء والعدسات الطبية الاختيارية.

تخطط شركة Apple للحد من مبيعات Vision Pro للعملاء في الولايات المتحدة للبدء بها، قبل توسيع نطاق توفرها إلى بلدان أخرى في أواخر عام 2024، ومن المقرر أن يصل سعر Vision Pro

إلى 3500 دولار.