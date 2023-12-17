يعنى إيه.. وضع Repair Mode بهواتف بكسل وكيفية استخدامه

MENAFN - Youm7) أطلقت Google سلسلة Pixel 8 في أكتوبر، وفي سبتمبر، قبل إطلاق أحدث طرازات Pixel، زعمت التقارير أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل على ميزة جديدة تسمى "وضع الإصلاح" لأجهزته، حيث يعمل هذا الوضع مثل وضع الصيانة الخاص بشركة سامسونج ويساعد المستخدمين على تخزين بياناتهم بأمان عندما تدخل أجهزتهم لإصلاح الشاشة أو إصلاحات أخرى مماثلة.

ومع Pixel Drop الأخير في ديسمبر 2023، أضافت الشركة دعمًا لـ "وضع الإصلاح" لأجهزة Pixel محددة تعمل بنظام Android 14.

اهمية هذا الوضع

عندما يذهب المستخدم لإصلاح أجهزته، عليه أن يكون حذرًا بشأن بياناته، خاصة عندما تحتوي الأجهزة على بيانات وصور حساسة وخاصة، وللتأكد من عدم قيام فني الإصلاح بفحص أغراضك الخاصة، يتعين على المستخدمين تهيئة أجهزتهم "عمل فورمات" قبل تسليمها إلى مركز الخدمة.

لكن باستخدام وضع Repair Mode ، يمكن للمستخدمين تنشيطه لحماية بياناتهم الخاصة دون إعادة ضبط الجهاز، حيث يسمح هذا للفني بإجراء أي اختبارات ضرورية على الجهاز ولكنه يترك البيانات الموجودة على اللوحة في متناول المالك فقط.

كيفية الإعداد والاستخدام

لتنشيط وضع الإصلاح على أجهزة Pixel، سيحتاج المستخدمون إلى مساحة تخزين مجانية تبلغ 2 جيجابايت على الأقل، وعلاوة على ذلك، يحتاج المستخدمون أيضًا إلى إعداد رمز قفل الشاشة لاستخدام هذه الميزة - كما أن رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور وأقفال النمط مقبولة أيضًا.

لتمكين وضع الإصلاح، يتعين على المستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > النظام > وضع الإصلاح والنقر على "الدخول إلى وضع الإصلاح". لاحظت جوجل في منشور مدونتها أنه بعد تمكين الميزة، سيتم إعادة تشغيل جهاز Pixel وقد يستغرق الأمر بضع دقائق للعودة.

ومن المهم ملاحظة أن "وضع الإصلاح" سيكون متاحًا في جميع أجهزة Pixel الأحدث، باستثناء Pixel 5a وPixel Tablet، وتضيف Google أيضًا هذه الميزة كجزء من إصدار الصيانة الأول لنظام Android 14، والذي تم إطلاقه في 6 ديسمبر. وستكون أجهزة Pixel المدعومة حاليًا فقط مؤهلة لوضع الإصلاح. وهذا يعني أن الأجهزة القديمة مثل Pixel 3 وPixel 4 لن تتمكن من الوصول.



