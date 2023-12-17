إنستجرام تطرح ميزة أضف لك للقصص.. اعرف كيف تستخدمها

MENAFN - Youm7) طرحت إنستجرامميزة قوالب للقصص، للسماح للمستخدمين بإنشاء النموذج الخاص بهم، حيث تتيح الميزة المسماة "Add Yours" للمستخدمين تثبيت ملفات GIF والنصوص والصور في قالب القصص، والتي يمكنهم بعد ذلك مشاركتها مع الآخرين. كيفية استخدام الميزة الجديدة

لإنشاء قالب Add Yours، يمكن للمستخدمين إضافة صور GIF ونصوص وصور إلى قصتهم الخاصة، ويمكنهم بعد ذلك تحديد خيار "إضافة قوالبك" من علبة الملصقات واختيار العناصر التي يريدون تضمينها في القالب.

بمجرد قيام المستخدم بمشاركة قالب "أضف لك" في قصته، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة.إذا أراد المستخدم استخدام قالب شخص آخر، فيمكنه النقر على المطالبة "أضف قالبك" عندما يراه في قصته، سينقلهم هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنهم رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب وتخصيصها عن طريق إضافة النصوص والصور وملفات GIF الخاصة بهم.تتيح الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق للمستخدمين معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.ويتم طرح نموذج "أضف قصتك" الخاص بـ إنستجرام للمستخدمين على مستوى العالم.يحتوي إنستجرام أيضًا على ملصق "أضف لك" للقصص، والذي تم تقديمه في عام 2021، تم تصميم القوالب المخصصة بناءً على الميزة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة لمسة خاصة بهم إلى المطالبات.أما بالنسبة لـ ريلز، فإن إنستجرام لديه "متصفح قوالب" تم تقديمه لـ ريلز في يوليو، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص قوالب معدة مسبقًا لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم إنستجرام أيضًا أداة تحرير خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صورهم من خلال المطالبة بالقصص.هناك أيضًا أداة لإنشاء الملصقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات من المطالبات النصية.