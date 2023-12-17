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نقابات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب مشروع قانون الهجرة في فرنسا

12/17/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي وصفوه بأنه يعد «وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية».
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة المشتركة، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل ونقابة الكونفيدرالية العامة للعمل «رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد».
ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون وصوفي بينيه، ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين «سيماد» و«مؤسسة ابي بيار» ورابطة حقوق الإنسان و«فرانس تير دازيل»، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمدها اللجنة المشتركة ركيزة «تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني».
ويرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير «التسوية» أو «المساومة» مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الإقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ«أجواء سلبية» في فرنسا وأوروبا و«مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر» ورأوا أن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية».
وقالت الأمينة العامة لـ «سيماد» فانيلي كاري كونتي في تصريح لـ «فرانس برس»: «نحن امام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا»، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، مشيرة إلى أن «ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية».

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