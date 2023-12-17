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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى

12/17/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى، ونددت باستعراض للقوة العسكرية تقوده الولايات المتحدة تضمن وصول غواصة إلى كوريا الجنوبية، معتبرة ذلك «مقدمة لحرب نووية».
وبحسب هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فقد تم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وحلق مسافة 570 كيلومترا تقريبا قبل أن يسقط في المحيط.
وجاء الإطلاق بعد تحذيرات من مسؤولين في سيئول وطوكيو من أن كوريا الشمالية المسلحة نوويا تستعد لتجربة إطلاق صاروخ خلال ديسمبر الجاري، بما في ذلك أحد أطول صواريخها الباليستية العابرة للقارات مدى.
وتفرض قرارات لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظرا على جميع أنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية لكن بيونغ يانغ تدافع عن الأمر باعتباره حقا سياديا من أجل الدفاع عن النفس.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان «يعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الأحدث انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والتعاون العلمي والتكنولوجي».
وبعد أقل من نصف ساعة من الإطلاق، نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بيانا من وزارة الدفاع ينتقد «عصابات عسكرية» في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب إثارة التوتر من خلال التدريبات واستعراض القوة والتخطيط لحرب نووية.
وأشار البيان الصادر عن متحدث باسم الوزارة، لم يذكر اسمه، إلى وصول الغواصة الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية (ميزوري) لمدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية أمس.
وقال «ستحيد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تماما محاولة الولايات المتحدة والقوات التابعة لها إشعال حرب نووية، وبالتالي ضمان السلام والأمن بشكل موثوق في شبه الجزيرة الكورية».
وانتقد المتحدث أيضا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لعقدهما اجتماعهما الثاني للمجموعة الاستشارية النووية في واشنطن يوم الجمعة الماضي، ضمن جهود الحليفتين لتبسيط التخطيط للحرب وزيادة استعراض القوة العسكرية بهدف تحذير كوريا الشمالية.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه تم اكتشاف عملية الإطلاق وتتبعها ومراقبتها على الفور، وان الولايات المتحدة واليابان تبادلتا فورا المعلومات بشأنها.
وكانت الدول الثلاث قد قالت إنها ستبدأ خلال ديسمبر الجاري العمل بنظام تبادل المعلومات عن الصواريخ بمجرد ورودها.

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