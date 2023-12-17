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ترامب يواجه في يناير المقبل أول اختبار انتخابي منذ مغادرته البيت الأبيض

12/17/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدأ موسم الانتخابات التمهيدية الأميركية لعام 2024 من ولاية أيوا الواقعة بالغرب الأوسط منتصف شهر يناير المقبل، ومعه سيعلم الرئيس السابق دونالد ترامب ما إذا كان يحرز تقدما لا يمكن اللحاق به للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، أو ان منافسيه سيحققون مفاجأة.
وتجري هذه الانتخابات فيما يواجه الرئيس السابق أربع لوائح اتهام جنائية، الأمر الذي يعرضه لخطر السجن. ومع ذلك، لايزال يحافظ على تقدم على منافسيه الجمهوريين، يعد الأكبر باستطلاعات الرأي في هذه المرحلة من الحملة الانتخابية، وبالتالي لايزال ترامب مهيمنا على السباق بينما يتنافس غيره من الجمهوريين للحصول على بطاقة الترشح للانتخابات المقررة نوفمبر المقبل، في ظل سعي الحزب للإطاحة بالرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وبناء على ما أظهرته الانتخابات الأميركية السابقة، يجب أن ينظر بحذر إلى استطلاعات الرأي التي تجري قبل فترة طويلة من التصويت، إذ إن الحكم الحقيقي يصدر خلال سباقات الترشح داخل الحزب في مختلف الولايات، انطلاقا من المجمع الحزبي في ولاية أيوا في 15 يناير2024، حيث سيتواجه ترامب مع الناخبين لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض.
وبناء على التقاليد المستمرة منذ عام 1972، سيفتتح الناخبون في ولاية أيوا موسم الانتخابات التمهيدية، عبر التجمع في أماكن كالمدارس وصالات الألعاب الرياضية ومحطات الإطفاء لاختيار مرشحهم المفضل في اجتماعات تعرف باسم «المجمع الانتخابي».
تنافس هيلي وديسانتيس
وفي أيوا كما في أماكن أخرى، لايزال ترامب يتمتع بقاعدة موالية له تتجاهل مشاكله القانونية.
وقال آدم ميلر (61 عاما) وهو مزارع مؤيد لترامب التقته وكالة فرانس برس في ماكوكيتا الواقعة في شرق أيوا قرب نهر ميسيسيبي، «أنا لا أفهم ما هي الجريمة حتى». وأضاف «أعني، إن كان متهما بالقتل أو الرشوة... عندها قد أغير رأيي».
وفي 15 يناير عند الساعة السابعة مساء سيجتمع هذا الرجل ذو الشعر الداكن والذي يضع نظارتين طبيتين، مع سكان منطقته في مكان يبعد ثلاث ساعات بالسيارة، لوضع اسم الملياردير على بطاقة الاقتراع.
وفي هذه الليلة سيكون هناك ستة جمهوريين آخرين مرشحين بهدف قطع الطريق على ترامب. لكن يبدو أن اثنين فقط لاتزال لديهما فرصة للمنافسة الفعلية، أحدهما هو حاكم فلوريدا رون ديسانتس المحافظ والمعروف بمواقف يمينية متشددة بشأن الهجرة وحقوق المثليين. وقد راهن بكل شيء على ولاية أيوا، حيث زار مقاطعاتها الـ99 في بضعة أشهر.
ويمكن للرجل البالغ 45 عاما الاعتماد أيضا على رعاية حاكمة أيوا كيم رينولدز، التي أعلنت تأييدها له. وفي حين لاتزال رينولدز تتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهوريين، فقد هاجمها ترامب بعنف بعدما دعمت ديسانتس، واصفا إياها بأنها «الحاكمة الأقل شعبية في أميركا».
ويبدو أن دعم ديسانتس، العضو السابق في البحرية الأميركية، قد تراجع في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يرجعه البعض إلى سلوكه «الخشبي» في بعض الأحيان وافتقاره إلى الكاريزما.
أما المنافسة الثانية فهي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي تعد المحبوبة الجديدة لدى اليمين الأميركي.
وسلكت حاكمة ولاية ساوث كارولينا البالغة 51 عاما طريقا مختلفا، عبر التركيز على موقف أكثر اعتدالا بشأن حقوق الإنجاب، مدركة أن حزبها مني بعدة انتكاسات انتخابية منذ أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي الحق الدستوري في الإجهاض.
نيوهامشير ونيفادا
طوال فترة الحملة الانتخابية، استخدم كل من هيلي وديسانتس طرقا ملتوية لتجنب الهجمات المباشرة على ترامب، خوفا من الإساءة إلى أنصاره.
غير أن نسبة تأييد كل منهما تناهز 12% في استطلاعات الرأي، وهي نسبة بعيدة جدا عن الـ60% التي حصل عليها الرئيس السابق.
لكن المراقبين لا يستبعدون احتمال أن أيا منهما قد يحدث مفاجأة ويقلص الفارق الكبير مع ترامب.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة براون ويندي شيلر لوكالة فرانس برس، إن «أي شيء أقل من فوز ساحق يعني أن ترامب سيبدو أكثر ضعفا في سباق ترشيح الحزب الجمهوري مما توقعه المراقبون والمانحون والناخبون».
وبعد ولاية أيوا تنتقل الأنظار إلى نيوهامشير الواقعة على الحدود مع كندا، وبعدها إلى ولايتي نيفادا وساوث كارولينا نهاية فبراير2024.
وبحلول يونيو من العام المقبل، ستحدد كل الولايات الخمسين حصص مندوبيها تمهيدا للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو التالي، الذي سيتم خلاله الإعلان عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وعلى الجانب الديموقراطي، سيتم ترشيح بايدن البالغ 80 عاما في أغسطس 2024 خلال مؤتمر الحزب في شيكاغو، إلا إذا حصلت مفاجأة حالت دون ذلك.
ومع ذلك، يتنافس مرشحان هما: عضو الكونغرس دين فيليبس والكاتبة ماريان ويليامسون، في مواجهة بايدن، غير أن فرصهما ضئيلة.

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