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وسائل إعلام تبرز المسيرة الحافلة بالعطاء للفقيد الكبير

12/17/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبرزت وكالات الأنباء والصحف العربية خبر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في نشراتها على مدى اليومين الماضيين مستذكرة مآثره ومسيرته الحافلة في خدمة وطنه وامته والإنسانية عموما.
وقالت وكالة الأنباء الاماراتية «ان الكويت واصلت في عهده مسيرتها التنموية الشاملة وعززت حضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأضافت: ترجل الأمير الراحل تاركا خلفه مسيرة حافلة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية عموما، إذ حققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، كما أسهمت حكمته وحنكته في تعزيز الاستقرار والازدهار للشعب الكويتي.
وتابعت: حرص رحمه الله على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة مع دولة الإمارات، إذ جمعته علاقة وطيدة ومتميزة مع قيادتها الرشيدة، وواصلت العلاقات الإماراتية - الكويتية في عهده تطورها في المجالات كافة تجسيدا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين ومستوى التنسيق التام بينهما حيال جميع القضايا والمستجدات العربية والعالمية، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة.
وقالت: عاش الفقيد وتربى في بيت الحكم، قصر دسمان، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة بداية في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في الشرقية والمباركية، وقد تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي، وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيعه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها.
من جانبها، قالت وكالة الانباء العمانية (أونا): ان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أوجد في الكويت عهدا تنمويا جديدا ومرحلة تاريخية في مسيرة البناء والعطاء عبر خطط تنموية حديثة واكبت مستجدات العصر وتطوراته.
وأضافت: حقق الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، العديد من الإنجازات والنجاحات والإسهامات، شملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية.
وقالت «أونا»: عمل سموه على خارطة طريق لنجاح برنامج الإصلاح الشامل، برزت ملامحها الأساسية في التعاون الفاعل بين مجلس الأمة والحكومة، والحزم في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع بين فئات الشعب الكويتي، ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.
وعلى الصعيد الاقتصادي برزت جهود الأمير الراحل منذ توليه مقاليد الحكم في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير منتجاتها وخدماتها، والعمل على إيجاد فرص استثمارية تنافسية.
وقالت: سعى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى تعزيز التقدم الاجتماعي الذي تشهده الكويت، وهو ما أدى إلى أن تكون الكويت الأولى عربيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021، كما حصلت على المركز الأول عالميا في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية، وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021 وغيرها من الإنجازات.
واختتمت: وعلى مستوى السياسة الخارجية، حافظ، رحمه الله، على مبادئ وقيم الديبلوماسية الكويتية، حيث انتهج سياسة خارجية متزنة ومرنة، وحرصت الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتعاون العربي، ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.
من جهتها، أبرزت صحيفة الرياض السعودية مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الحافلة بالإنجاز والعطاء. وذكرت انه شغل منصب أمير الكويت لنحو ثلاث سنوات، لكنه كان منخرطا على مدى عقود في إدارة شؤون الدولة.
وأضافت: لعل أبرز أدوار سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد هو توليه وزارة الدفاع اثناء الغزو العراقي، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب عندما واجهت قوات الأمن.
وقالت صحيفة الأيام البحرينية إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تدفق آلاف المشاركات التي أبنت الفقيد الراحل وقدمت أصدق التعازي والمواساة واستذكرت العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين شعبا وقيادة.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان «نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات لرفعة الكويت»، شهدت حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل رفعة الكويت وعزتها وازدهارها.
وبعد مسيرة مشرفة وتاريخ مجيد من المبادرات ومحطات متميزة من المناصب الرسمية، انتقل سمو الأمير إلى جوار ربه عن عمر 86 عاما مسطرا بأحرف من نور مواقف وطنية ستبقى شاهدة على رؤيته السديدة وحكمته البالغة.
وبوفاة سموه، فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين الذين أسهموا على مدار العقود الماضية، في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وقادوا سفينتها على الرغم من التحديات الجسيمة إلى شواطئ الأمن والأمان والاستقرار.
صحيفة الاهرام المصرية بدورها ابرزت خبر وداع سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تحت عنوان «الكويت تودع أمير التسامح والإنسانية بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات». وقالت: ودعت الكويت أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسط حزن بالغ في كافة أرجاء الدولة والمنطقة العربية والعالم، وذلك بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات، ليبقى الشيخ نواف الأحمد خالدا ليس فقط في قلوب الكويتيين، لكن أيضا في قلوب العرب والعالم أجمع بشكل عام وفي قلوب المصريين بشكل خاص نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي وعلاقة الأخوة التي تربطه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت: يشهد للأمير الراحل بكافة المستويات داخل الكويت وعلى المستوى الإقليمي والعربي والدولي بأنه رجل دولة حريص على أمته وتماسك شعبه، رحيم بهم فعال للخير كما له مواقف على المستويين الدولي والعربي خاصة نحو العمل على تماسك الأمة وتوحيد الصفوف، كما برزت أعماله خلال فترة حكمه بإصدار العديد من أحكام العفو ليكتب التاريخ عنه أمير العفو والتسامح والإنسانية.
وتابعت: كانت السياسة الخارجية للكويت في عهد الأمير الراحل تركز في جانبها الإنساني على ممارسة الدور الإنساني بمواقف متميزة وعطاءات تجلت بوضوح في دعم الشعوب العربية التي تعاني ويلات الحروب والصراعات، في اليمن وفلسطين وسورية، فسارت حملات الإغاثة العاجلة لتلك الشعوب وحافظت الكويت على حضورها الفاعل وإسهاماتها الإيجابية في دعم الدول الشقيقة والصديقة خلال فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم لمنظمة الصحة العالمية في مبادرة إنسانية لمساندة جهود المنظمة في مكافحة تلك الجائحة العالمية.

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