مسؤولون وسياسيون عرب يشيدون بإسهامات الأمير الراحل



خالد بن محمد بن زايد: فقدنا قائداً مخلصاً خدم بلده وشعبه وأسهم بتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً

رئيس مجلس النواب البحريني: الأمة العربية والعالم خسرا قائداً حكيماً وقامة إنسانية وأميراً عظيماً النائب اللبناني غسان سكاف: قامة استثنائية أحب لبنان ورافقه في أحلك الظروف ودعمه إنسانياً واقتصادياً

قدم مسؤولون وسياسيون عرب، التعازي والمواساة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي، برحيل فقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.وقال: «فقدنا قامة كبيرة وقائدا مخلصا خدم بلده وشعبه في المناصب التي تقلدها لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت الشقيقة إقليميا ودوليا، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».ودعا الشيخ خالد بن محمد.. الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز ويديم عليهم الرفعة والعزة.تعزيز العلاقات الأخويةبدوره، بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخدمة بلاده وشعبه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.وأشار رئيس مجلس النواب البحريني في بيان، إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع خسرا بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما وقامة إنسانية وأميرا عظيما، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته، ونصرة قضاياها العادلة، مستذكرا الجهود الكبيرة والدور البارز لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها الكويت.كما بعث المسلم ببرقية تعزية مماثلة إلى سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.كما أعرب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح عن أحر التعازي وخالص المواساة للكويت وشعبها. وبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الأمة، ضمنها خالص التعازي والمواساة بفقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية.وأكد أن سمو الأمير الراحل أسهم في تسجيل الإنجازات والعطاءات المشهودة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الكويت وشعبها الوفي، والوطن العربي، خسرت بوفاته قائدا حكيما ومخلصا، وأميرا وفيا لدينه ووطنه وشعبه، وسعى بكل تفانٍ لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة القضايا الإنسانية، حيث سجل طوال حياته بصمات واضحة، وصورا متعددة في مسارات الخير، ودروب العمل المثمر، والدعم والمساندة لما يحقق للكويت وشعبها التنمية والتقدم.وكتب المستشار الإعلامي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني عيسى الحمادي «اللهم ارحم عبدك الشيخ نواف الأحمد الصباح واجعله في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين».وأضاف الحمادي «رحمه الله كان محبا للبحرين وأهلها.. نشاطر أشقاءنا بالكويت هذا المصاب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».من جانبه، كتب رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن على حسابه في منصة (إكس) «إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل، اللهم ارحم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت واغفر له وثبته عند السؤال وقه عذاب القبر وأسكنه الفردوس الأعلى وأجر أهله وآل الصباح الكرام والكويت الحبيبة في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها».بدوره، قال عضو مجلس الشورى البحريني حمد الدوي في تغريدة على منصة (إكس) «نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة للكويت قيادة وشعبا بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى العلي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه».وأضاف «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى العالمان العربي والإسلامي نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة والتي هي خسارة كبيرة للكويت ولدول الخليج وللأمتين العربية والإسلامية بعد حياة حافلة بالإنجازات مفعمة بالعطاء خدمة لبلده وللأمة».كما عزى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وقال اشتية في برقية تعزية بعث بها امس: «لقد فقدت الكويت ومعها الامتان العربية والاسلامية القائد الحكيم ورجل الدولة المخلص وصديق فلسطين الذي كرس حياته لخدمة وطنه، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية وشعبنا وحقوقه المشروعة بكل إخلاص».قامة استثنائيةبدوره، أبرق النائب اللبناني غسان سكاف إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد معزيا. وقال في برقيته: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الص`باح، برحيله نفتقد قامة استثنائية أحب لبنان ورافقه في أحلك الظروف وترجم هذه المحبة عبر دعمه الدائم له بوجهه الإنساني والسياسي والاقتصادي ما عكس عمق العلاقة الأخوية بين بلدينا وشعبينا».وختم: «أتقدم من سموكم بخالص العزاء وأصدق المواساة ومن مقام أسرة آل الصباح الكريمة ومن شعب الكويت الحبيب بأحر التعازي سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يسكن الراحل الكبير فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته، كما نسأل الباري أن يعينكم في حمل الأمانة وتحقيق رؤية وطموحات الشعب الكويتي الشقيق».كما كتب النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي عبر منصة «X»: «برحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نفقد قامة عربية مميزة وصديقا للبنان، فقيادته كانت دوما مرتكزة على حماية الكويت ووضعها في المكان الذي تستحق، وعلى دعم القضايا العربية العادلة، رحم الله الأمير وأسكنه فسيح جنانه والتعازي للشعب الكويتي والقيادة الكويتية».