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محمد بن زايد أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد في قيادة الكويت

12/17/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات عن تمنياته لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتوفيق.
وقال رئيس الامارات في منشور على حسابه الرسمي في «اكس» نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معا من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة.
بدوره، تمنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لصاحب السمو الأمير التوفيق في قيادة الكويت. وقال في منشور نقلته «وام»: «أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد.. وأسأل الله تعالى له التوفيق في قيادة الكويت الشقيقة لما فيه الخير للشعب الكويتي ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.. حريصون على تعزيز أواصر علاقاتنا الأخوية الراسخة والعمل معا لأجل مستقبل بلدينا وتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين».

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