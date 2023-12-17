إلى أعالي الجنان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بقلم علي محمد صالح

MENAFN - Al-Anbaa) بقلم: علي محمد صالح

قال تعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) صدق الله العظيم. فقدت الكويت والامتان العربية والاسلامية والعالم أجمع صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة شعبه ووطنه الكويت وأمتيه العربية والاسلامية، وقد تمرس في العمل العام وقيادته وهو في ريعان الشباب متدرجا في مواقع المسؤوليات الادارية والسياسية إلى أن تسلم مقاليد الحكم بعد رحيل شقيقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ذلك الرجل الذي كانت له مواقف مشهودة في الوقوف مع القضية الاريترية العادلة في اجتماعات الامم المتحدة وهو كما نعلم اقدم وزير خارجية للكويت. وتعتبر الكويت اول دولة عربية تتبنى القضية الاريترية وتطرحها علنا في الأمم المتحدة.عرف الأمير نواف بتواضعه وأدبه الجم، ولم تكن المواقع الرفيعة والمسؤوليات التي تقلدها حاجبا بينه وبين شعبه كما باقي حكام الكويت.تعرفت على الكويت وشعبها عن قرب في فترة تكليفي بمهمة ممثل تنظيم جبهة التحرير الاريترية فيها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وكانت من السنوات الخصبة في عملي النضالي بمكاتب جبهة التحرير الاريترية الخارجية، ويرجع الفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى الى طبيعة المضيف وهو الشعب والحكومة الكويتية، فقد وجدت ترحابا منقطع النظير وتعاونا مثمرا كانت نتائجه على عملنا النضالي واضحة، فالكويت الشقيقة من اوائل الدول التي وقفت مع حق الشعب الاريتري، وساندته بالمال والدعم العسكري والسياسي في المحافل الدولية والاقليمية، وعلى الصعيد الاجتماعي وجدت الجالية الاريترية خاصة العمال كل الترحاب، فقد وجدت شريحة الطلاب فرصا كبيرة في مدارس وجامعة الكويت في مختلف التخصصات. ودور الكويت في التخفيف عن معاناة جرحى حرب التحرير لا يمحى فكانت مستشفياتها مفتوحة لهم.رحم الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وجعل كل ما قدم لشعبه وأمته في ميزان حسناته وأسكنه أعالي الجنان، وأخذ الله بيد خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فهو خير خلف لخير سلف، وإنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير.